Сахалинца задержали за хранение гашишного масла
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Корсаковскому городскому округу установлен 43-летний местный житель села Раздольное, подозреваемый в незаконном хранении наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
При обследовании жилища фигуранта оперативниками были обнаружены и изъяты 29 полимерных пакетов с темным вязким веществом темного цвета и специфическим запахом.
Как впоследствии показало исследование экспертиза, изъятое оказалось маслом каннабиса (гашишное масло), общая масса которого составила 10,78 граммов.
Со слов фигуранта, запрещенные к обороту вещества он хранил дома для личного потребления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконные хранение, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере.
Ведется следствие.
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