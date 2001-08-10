Тихоокеанское
информационное агентство
20 Ноября 2024
Сейчас 21:32
100,03|105,73|66,91
На Сахалине задержан иностранец, купивший в интернете водительские права
17:14, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца задержали за хранение гашишного масла

Сахалинца задержали за хранение гашишного масла

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками УКОН УМВД России по Сахалинской области совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Корсаковскому городскому округу установлен 43-летний местный житель села Раздольное, подозреваемый в незаконном хранении наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При обследовании жилища фигуранта оперативниками были обнаружены и изъяты 29 полимерных пакетов с темным вязким веществом темного цвета и специфическим запахом.

Как впоследствии показало исследование экспертиза, изъятое оказалось маслом каннабиса (гашишное масло), общая масса которого составила 10,78 граммов.

Со слов фигуранта, запрещенные к обороту вещества он хранил дома для личного потребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ - незаконные хранение, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере.

Ведется следствие.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?