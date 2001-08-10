За 10 месяцев 2024 года в Сахалинской области в авариях погибли 56 человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам 10 месяцев 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Сахалинской области, в которых пострадали люди, уменьшилось на 9,2%. В 316 дорожно-транспортных происшествиях погибли 56 человек и 388 получили травмы, рассказали ТИА "Острова" в региональной полиции.

Существенный вклад в снижение показателей аварийности вносит функционирование автоматических комплексов фото видеофиксации нарушений ПДД РФ, способствующих предупреждению правонарушений в области дорожного движения и оказывающих существенное влияние на дисциплину водителей.

Система автоматической фотовидеофиксации в Сахалинской области активно развивается благодаря региональному проекту «Безопасность дорожного движения» и насчитывает 145 комплексов. При этом функционал комплексов постоянно усовершенствуется и обновляется, спектр нарушений которые может фиксировать комплекс расширяется.

Сотрудниками Центра в отношении собственников транспортных средств вынесено 393 057 постановлений по делам об административных правонарушениях.

Основная часть нарушений, порядка 88%, которые допускают водители – это превышение скоростного режима и составляет 348717 нарушений.

На втором месте нарушения правил использования ремней безопасности, как водителями, так и пассажирами, порядка 13,5 тысяч нарушений.

Замыкают тройку лидеров нарушения требований ПДД РФ об остановке перед стоп-линией и проезд на запрещающий сигнал светофора, которых зафиксировано более 7 тысяч нарушений каждого вида. Кроме того 2,3 тысячи нарушений, связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора, водители совершили уже повторно.

Зафиксировано чуть более 5 тысяч нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и 1,5 тысячи за повторный выезд.

За нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств вынесено 5,2 тысячи постановлений.

Камеры зафиксировали 760 нарушений, когда водители не уступили дорогу пешеходам на пешеходном переходе, 911 нарушений правил поворота налево или разворота.

На протяжении порядка 10 лет Комплексы доказали свою эффективность и положительное влияние на состояние аварийности в регионе. В текущем году Правительством Сахалинской области создана служба «Дорожный патруль», автомобили которой оснащены камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ. Такие мобильные комплексы курсируют по участкам автомобильных дорог Сахалинской области, где отмечается повышенная аварийность и возможные риски возникновения дорожно-транспортных происшествий для их предупреждения.