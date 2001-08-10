Пожарные ликвидировали возгорание в селе Вал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

20 ноября в 10:33 диспетчеру Ногликского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании строительного мусора на пустыре на ул. Трасовая, 8. Пожарный расчет прибыл через три минуты. К моменту его прибытия строительный мусор горел на площади 10 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 10:43, а в 11:05 полностью ликвидировано. В тушении участвовали два человека и единица техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.