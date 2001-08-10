Тихоокеанское
информационное агентство
20 Ноября 2024
Сейчас 21:32
100,03|105,73|66,91
На Сахалине задержан иностранец, купивший в интернете водительские права
13:07, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержан иностранец, купивший в интернете водительские права

На Сахалине задержан иностранец, купивший в интернете водительские права

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе несения службы сотрудниками ДПС ОМВД России по Анивскому городскому округу был остановлен автомобиль иностранного производства , за рулем которого находился гражданин Киргизии 1995 года рождения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверки документов мужчина предъявил водительское удостоверение на свое имя. Однако при осмотре документа у сотрудников полиции возникли подозрения в его подлинности.

Исследование подтвердило подозрения правоохранителей и установило, что подделка изготовлена кустарным способом.
Мужчина сознался, что купил права через интернет. Фальшивое водительское удостоверение у него изъяли, а самого правонарушителя задержали.

В отношении гражданина дознанием ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?