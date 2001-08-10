Сахалинке, пытавшейся из-за обиды сжечь собутыльника, присудили 8 лет лишения свободы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении 51-летней жительницы Холмского района, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью, не доведённое до конца по независящим от этого лица обстоятельствам), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что в феврале 2024 года в ходе распития спиртных напитков потерпевший высказался в адрес подсудимой нецензурной бранью, в связи с чем последняя потребовала от него покинуть её квартиру, однако проигнорировав требование, потерпевший лёг спать.

В свою очередь подсудимая с целью лишения жизни облила спящего потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью в области головы и тела, после чего подожгла его зажигалкой.

Умысел подсудимой на убийство не был доведён до конца по независящим от неё обстоятельствам, поскольку потерпевший, проснувшись от боли, испытанной от воздействия огня, побежал в ванную комнату, где потушил себя водой.

Изначально виновная отрицала свою причастность к совершенному преступлению, однако в ходе рассмотрения уголовного дела признала вину в полном объёме.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя об обоснованности обвинения и, с учетом обстоятельств совершения преступления, личности виновной, приговорил подсудимую к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.