Тихоокеанское
информационное агентство
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15:44, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Сахалина стал жертвой обмана, потеряв 75 тысяч рублей

Житель Сахалина стал жертвой обмана, потеряв 75 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 ноября сахалинец обратился в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением о хищении денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

По словам пострадавшего, накануне в сети Интернет ему приглянулось объявление о продаже токарного станка. Во время общения с продавцом через мессенджер, ему предоставили реквизиты для предоплаты. Мужчина без колебаний перевел требуемую сумму, однако вскоре получил известие от настоящего владельца аккаунта, который сообщил, что его страница была взломана, а объявление о продаже оборудования разместил неизвестный злоумышленник.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

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