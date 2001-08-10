Сахалинку за покупку наркотиков отправят в колонию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинским городским судом вынесен приговор в отношении 46-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Суд установил, что осуждённая в интернет-магазине заказала наркотическое средство и, получив информацию о месте нахождения «закладки» с наркотическим средством, на участке местности в с. Дальнее г. Южно-Сахалинска обнаружила и приобрела наркотическое средство, которое хранила до момента изъятия сотрудниками полиции.

В судебном заседании осуждённая вину признала в полном объёме, в содеянном раскаялась.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, с учётом личности виновной, назначил осуждённой наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.