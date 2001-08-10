Тихоокеанское
информационное агентство
19 Ноября 2024
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14:32, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье ребенка облили жидкостью для розжига и толкнули в огонь

В Приморье ребенка облили жидкостью для розжига и толкнули в огонь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ребенок чуть не сгорел заживо из-за агрессивного школьника в Приморье. Вместо того, чтобы поговорить, подозреваемый выбрал стадию нападения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus.

Инцидент произошел возле стадиона в Вольно-Надеждинском. Подросток палил траву, когда вдруг группа гуляющих рядом ребят сделала ему замечание.

Разбираться в том, кто прав, а кто виноват мальчик не стал, а облил одного из них жидкостью для розжига и толкнул прямо в пламя.

Штаны мгновенно вспыхнули. Потерпевший получил сильные ожоги на коленке. 

Известно, что родители пострадавшего написали заявление в полицию.

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