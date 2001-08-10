На Камчатке пассажирский самолет почти год летал с самодельной деталью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из самолёта Ан-26 «Камчатского авиапредприятия» во время рейса стало подтекать топливо. Оказалось, что машина больше полугода летала с бракованным хомутом на шланге топливной системы, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на телеграм-канал "Авиаторщина".

Инцидент произошёл 8 августа, когда самолёт выполнял пассажирский рейс из села Пахачи в Петропавловск-Камчатский. Перед вылетом в баки залили четыре тонны керосина.

На 4 250 метрах высоты оставалось 3,1 тонны топлива, но через час сработал датчик низкого давления топлива в правом двигателе, при этом агрегат работал без изменений. Экипаж продолжил полёт, усилив контроль работы движков, а бортмеханику пришлось вручную перераспределять топливо по бакам, так как топливная автоматика действовала некорректно.

В районе Усть-Камчатска пилоты заметили, что топлива остаётся всё меньше – 1,8 тонны вместо 2,2. Тем временем бортмеханик нашёл течь из-под правого двигателя. Командир решил садиться в Усть-Камчатске. Посадка прошла благополучно. Выяснилось, что в баках осталось всего 1,2 тонны керосина.

Расследование происшествия показало, что в конце ноября 2023 года при замене правого двигателя установили деталь с признаками самодельного производства. «Техник работы провёл, поставил бракованный хомут, а инженер проконтролировал процесс и никаких замечаний не выявил», – подчёркивает источник.

Через восемь месяцев после такого ремонта техобслуживание этого самолёта провёл другой техник. Но и он не выявил дефектов. А затем во время полёта произошла течь.

«Причиной инцидента, связанного с течью топлива в полёте из двигателя Ан-26, стало смещение дюритового соединения топливной системы из-за нарушения техники монтажа топливной системы при замене двигателя в части установки бракованного хомута», – пишет источник.

В итоге руководству «Камчатского авиапредприятия» рекомендовали провести занятия с инженерно-техническим персоналом по повторному изучению технологических карт и требований регламента технического обслуживания самолётов Ан-24, Ан-26. Кроме того, необходимо отремонтировать Ан-26 в строгом соответствии с технологическими указаниями. И впредь исключить установку на воздушные суда предприятия бракованных и незаводских деталей и агрегатов.