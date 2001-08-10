Тихоокеанское
информационное агентство
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10:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Ногликах сгорел автомобиль

В Ногликах сгорел автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 ноября в 22:16 диспетчеру Ногликского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании автомобиля по адресу: ул. Мостовая, 7. Пожарный расчет прибыл через четыре минуты. К моменту его прибытия автомобиль горел открытым пламенем на площади 6 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 22:25, а в 22:30 полностью ликвидировано. В тушении участвовали шесть сотрудников и единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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