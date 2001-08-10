Сахалинец ответит в суде за кражу с банковского счета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
17 сентября 2024 года фигурант проходил мимо автобусной остановки и увидел на тротуаре банковскую карту, которую в последующем забрал себе. Он решил проверить, есть ли на ней денежные средства. С этой целью обвиняемый направился в супермаркет, где расплатился чужой картой за покупки. Когда оплата прошла, мужчина решил дальше отправиться по магазинам. Таким образом он потратил 14 тысяч рублей в различных торговых точках.
Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенная с банковского счета.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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