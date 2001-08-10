На Сахалине букмекер присвоил почти 400 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в присвоении и растрате денежных средств работодателя в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в январе текущего года фигурант устроился на должность кассира в один из филиалов букмекерской конторы, расположенной на территории областного центра. В силу прямых должностных обязанностей он имел прямой доступ к программному обеспечению фирмы, а также безналичным и наличным денежным средствам заведения.

В июле обвиняемый решил сам сделать несколько ставок на спорт за счет своей фирмы. Пользуясь рабочим компьютером через специальную программу он тайно пополнил игровую карту за счет фирмы на 50 тысяч рублей и сделал несколько ставок. Когда они не сыграли, он повторил данные манипуляции еще несколько раз, в расчете на выигрыш, пока не истратил 385 тысяч 900 рублей.

Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в крупном размере.

Уголовное дело будет расследовано в суде.