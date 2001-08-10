Тихоокеанское
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09:48, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске автоледи не справилась с управлением

В Южно-Сахалинске автоледи не справилась с управлением

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 ноября 2024 года в 10 часов 40 минут на 6 км. автодороги "Северо-Западный объезд г. Южно-Сахалинска" произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 47-летняя водитель, управляя автомобилем «Toyota Sequoia», двигаясь в западном направлении, не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд с дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель получила травмы.

Проводится проверка.

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