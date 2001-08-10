Тихоокеанское
информационное агентство
19 Ноября 2024
Сейчас 10:07
99,94|105,46|66,91
Берега бухты на Камчатке усыпало мертвыми медузами
09:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине за сутки пресечено 127 нарушений правил дорожного движения

На Сахалине за сутки пресечено 127 нарушений правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 17 ДТП в одном из которых один человек получил травмы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 127 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 4 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 17 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 2 водителя;

- 4 водителя - не пропустивших пешеходов на «зебре»;

- 11 водителей - управляющих автомобилями с "тонировкой" на стеклах;

- 3 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 5 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства;

- 5 водителей - не предоставивших преимущество в движении пешеходам;

- 2 водителя - нарушивших правила применения ремней безопасности.

- задержаны и помещены на специализированные стоянки 10 автомобилей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?