На Сахалине за сутки пресечено 127 нарушений правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 17 ДТП в одном из которых один человек получил травмы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 127 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 4 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 17 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 2 водителя;

- 4 водителя - не пропустивших пешеходов на «зебре»;

- 11 водителей - управляющих автомобилями с "тонировкой" на стеклах;

- 3 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 5 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства;

- 5 водителей - не предоставивших преимущество в движении пешеходам;

- 2 водителя - нарушивших правила применения ремней безопасности.

- задержаны и помещены на специализированные стоянки 10 автомобилей.