На Сахалине за сутки пресечено 127 нарушений правил дорожного движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 17 ДТП в одном из которых один человек получил травмы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 127 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 4 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 17 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- за выезд на полосу встречного движения - 2 водителя;
- 4 водителя - не пропустивших пешеходов на «зебре»;
- 11 водителей - управляющих автомобилями с "тонировкой" на стеклах;
- 3 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;
- 5 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства;
- 5 водителей - не предоставивших преимущество в движении пешеходам;
- 2 водителя - нарушивших правила применения ремней безопасности.
- задержаны и помещены на специализированные стоянки 10 автомобилей.
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