На Сахалине ссора двух автомобилистов довела одного из них до суда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Гражданин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 25 октября фигурант находился на автомобильной парковке в районе проспекта Мира, где у него возник спор с другим автолюбителем. Мужчины не смогли договориться из-за выезда. Тогда фигурант дождался, когда оппонент покинет свой автомобиль и, вооружившись перочинным ножом, порезал шину на его автомобиле. После этого гражданин скрылся с места происшествия.

В результате владельцу транспортного средства был причинен ущерб в размере 10 тысяч рублей, что является значительным ущербом.

Расследование уголовного дела продолжается. У фигуранта отобрано обязательство о явке.