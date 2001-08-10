Тихоокеанское
информационное агентство
18 Ноября 2024
Сейчас 20:07
100,00|105,71|66,91
Сахалинца обокрали во время лечения в больнице
17:19, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине ссора двух автомобилистов довела одного из них до суда

На Сахалине ссора двух автомобилистов довела одного из них до суда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Гражданин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 167 УК РФ – умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 25 октября фигурант находился на автомобильной парковке в районе проспекта Мира, где у него возник спор с другим автолюбителем. Мужчины не смогли договориться из-за выезда. Тогда фигурант дождался, когда оппонент покинет свой автомобиль и, вооружившись перочинным ножом, порезал шину на его автомобиле. После этого гражданин скрылся с места происшествия.

В результате владельцу транспортного средства был причинен ущерб в размере 10 тысяч рублей, что является значительным ущербом.

Расследование уголовного дела продолжается. У фигуранта отобрано обязательство о явке.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?