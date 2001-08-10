Сахалинца обокрали во время лечения в больнице

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 41-летнего местного жителя, у которого был похищен сотовый телефон. Потерпевший пояснил, проходит стационарное лечение в одном из медицинских учреждений областного центра. Там же и пропал дорогостоящий аппарат. Сумма ущерба составила 15 940 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Оперуполномоченные уголовного розыска быстро установили подозреваемого в данном преступлении. Им оказался 37-летнего ранее судимый за аналогичные преступления, житель областного центра.

Как выяснилось, фигурант также находился на стационаре и лежал в той же палате, что и потерпевший. Уличив момент, когда соседа не было в помещении, и его действий никто не мог видеть, он похитил телефон с тумбочки. Затем подозреваемый спрятал украденное. Он рассчитывал продать его после выписки. Однако телефон был найден и изъят сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.