Сахалинцев будут судить за ловлю сетью кеты и горбуши

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении троих жителей Поронайского района, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная на миграционных путях к местам нереста с применением самоходного транспортного плавающего средства, запрещенного орудия лова, группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Органом следствия установлено, что в августе 2024 года обвиняемые, с использованием надувной резиновой моторной лодки и запрещенного орудия лова – лесковой сети, незаконно добыли в акватории территориального моря РФ (залив Терпения, вблизи г. Поронайск Сахалинской области) рыбу семейства лососёвых «кета» и «горбуша» в общем количестве 693 особи.

Ущерб в результате вылова составил более 2,7 млн. рублей.

Браконьеры задержаны на месте совершения преступления сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области.

Обвиняемые на стадии следствия вину в совершенном преступлении признали в полном объеме и добровольно возместили причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Поронайский городской суд.