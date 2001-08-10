В Костромском горел магазин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 ноября в 18:33 диспетчеру Холмского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании крыши на магазине. Первый пожарный расчет прибыл через 14 минут. К моменту его прибытия горела крыша открытым пламенем на площади 500 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 20:42, а в 00:43 полностью ликвидировано. В тушении участвовали пять сотрудников и единица техники ГУ МЧС России по Сахалинской области, восемь человек и две единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.