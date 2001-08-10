За выходные на Сахалине произошло 45 аварий, один человек пострадал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни на Сахалине зарегистрировано 45 ДТП, в одном из которых 1 человек получил травмы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 361 нарушение ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 27 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- кроме этого, задержаны 48 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 9 водителей;

- 1 водитель - не пропустивших пешеходов на «зебре»;

- 20 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 3 водителя - управляющих ТС с наличием технических неисправностей (глушители);

- 7 водителей - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 7 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 12 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства;

- 1 пешеход - нарушивший правила дорожного движения;

- 7 водителей - управляющих ТС, незарегистрированным в установленном порядке;

- 14 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 30 автомобилей.