Во Владивостоке группа подростков избила охранника в магазине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Телеграм-канал urist_pomosh

Конфликт разгорелся в торговом центре на улице Фадеева, 1А, во Владивостоке. Трое малолетних хулиганов ударили охранника по голове и брызнули ему в лицо перцовым баллончиком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал urist_pomosh.

Со слов очевидцев выяснилось, что потерпевший вступился за сотрудницу магазина, с которой группа хулиганов рьяно спорила.

По итогу защитнику пробили голову битой и залили лицо газовым баллончиком. Система видеонаблюдения, установленная в ТЦ, зафиксировала конфликт.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю отметили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности граждан, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.