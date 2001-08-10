Во Владивостоке группа подростков избила охранника в магазине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото: Телеграм-канал urist_pomosh
Конфликт разгорелся в торговом центре на улице Фадеева, 1А, во Владивостоке. Трое малолетних хулиганов ударили охранника по голове и брызнули ему в лицо перцовым баллончиком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал urist_pomosh.
Со слов очевидцев выяснилось, что потерпевший вступился за сотрудницу магазина, с которой группа хулиганов рьяно спорила.
По итогу защитнику пробили голову битой и залили лицо газовым баллончиком. Система видеонаблюдения, установленная в ТЦ, зафиксировала конфликт.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю отметили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности граждан, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.
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