Камчатского чиновника обвиняют в растрате

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке руководителя одного из управлений Олюторской администрации обвиняют в растрате бюджетных средств. Ущерб от действий чиновника составил более 290 тысяч рублей, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на СУ СК РФ по Камчатскому краю.

В период с февраля по апрель 2023 года 39-летний начальник Олюторской администрации заключил муниципальный контракт с организацией на ремонт внутренних помещений здания в селе Тиличики. Зная, что запланированные по контракту работы выполнены не полностью, мужчина подписал акт об их приемке, в результате чего подрядчику перечислили обещанные по контракту деньги. Сумма растраченных средств составила более 290 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ России по Камчатскому краю.