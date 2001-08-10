Камчатского чиновника обвиняют в растрате
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке руководителя одного из управлений Олюторской администрации обвиняют в растрате бюджетных средств. Ущерб от действий чиновника составил более 290 тысяч рублей, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на СУ СК РФ по Камчатскому краю.
В период с февраля по апрель 2023 года 39-летний начальник Олюторской администрации заключил муниципальный контракт с организацией на ремонт внутренних помещений здания в селе Тиличики. Зная, что запланированные по контракту работы выполнены не полностью, мужчина подписал акт об их приемке, в результате чего подрядчику перечислили обещанные по контракту деньги. Сумма растраченных средств составила более 290 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ России по Камчатскому краю.
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