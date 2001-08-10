Жители Приморья ради забавы обстреляли магазин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обвинительные заключения направлены двум жителям с. Михайловка 1983 г.р. и 1987 г.р. за хулиганство в помещении магазина на улице Ленинской. Они ради забавы открыли хаотичную стрельбу в потолок и приоткрытую дверь помещения, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Приморья.

По информации ведомства, в мае 2024 года двое обвиняемых, «позиционирующие себя как лица со стойкой криминальной направленностью и приветствующие господство порядков, нарушающих общепринятые устои», достали оружие и начали стрелять в магазине.

В ходе разбирательства у фигурантов изъяты 3 единицы гражданского оружия и боеприпасы к ним.

Ранее обвиняемые были заключены под стражу. На денежные средства и имущество обвиняемых были наложены аресты.