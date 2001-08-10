СОБР помог задержать сахалинца, скрывавшегося от суда за нанесение побоев сотруднику полиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу "Долинский" задержан 21-летний сахалинец, скрывавшийся от суда за нападение на сотрудника полиции, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции

Несколько месяцев назад, при задержании за совершение мелкого хулиганства фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оказал сопротивление сотрудникам полиции и ударил одного из них головой в лицо, причинив тем самым вред его здоровью.

По данному факту органами следствия было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти.

Желая избежать ответственности, злоумышленник скрылся от суда, за что осенью был объявлен в розыск.

В скором времени, на одном из ночных выездов на жалобу о нарушении режима тишины в многоквартирном доме, злоумышленник был опознан по ориентировке инспектором патрульно-постовой службы. Понимая, что сейчас будет задержан, гражданин, находясь на подъезде, повалил полицейского на лестничный пролет и, причинив ему телесные повреждения, сбежал.

Данные противоправные действия послужили основанием для возбуждения еще одного уголовного дела следственным отделом по городу Долинск СУ СК РФ по Сахалинской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Скрываясь от правоохранительных органов и органов правосудия, злоумышленник постоянно менял места жительства, в том числе, тайно выезжая в другие близлежащие города и населенных пункты Сахалинской области. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска долинской полиции было установлено его местонахождение. При силовой поддержке СОБР регионального Управления Росгвардии, гражданин был задержан.

В совокупности инкриминируемых статьей, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.