Тихоокеанское
информационное агентство
15 Ноября 2024
Сейчас 14:54
99,02|104,50|66,91
СОБР помог задержать сахалинца, скрывавшегося от суда за нанесение побоев сотруднику полиции
09:27, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 20 ДТП без пострадавших

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 20 ДТП без пострадавших

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 171 нарушение ПДД РФ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции:

- задержаны и отстранены от управления ТС 3 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- кроме этого, задержаны 20 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 8 водителей;

- 4 водителя - не пропустивших пешеходов на "зебре";

- 13 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 3 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

- 5 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 6 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства;

- 1 пешеход - нарушивший Правила дорожного движения;

- 5 водителей - управляющих ТС, при наличии технических неисправностей;

- 9 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 10 автомобилей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?