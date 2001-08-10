За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 20 ДТП без пострадавших
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 171 нарушение ПДД РФ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции:
- задержаны и отстранены от управления ТС 3 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- кроме этого, задержаны 20 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- за выезд на полосу встречного движения - 8 водителей;
- 4 водителя - не пропустивших пешеходов на "зебре";
- 13 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
- 3 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;
- 5 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 6 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства;
- 1 пешеход - нарушивший Правила дорожного движения;
- 5 водителей - управляющих ТС, при наличии технических неисправностей;
- 9 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 10 автомобилей.
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