Сахалинца будут судить за поджег автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенного путем поджога, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что у фигуранта произошел конфликт месту бывшим мужем его сожительницы. В один из дней августа, когда последний написал ему несколько обидных сообщений, касающихся бывшей супруги, обвиняемый решил отомстить своему обидчику. Злоумышленник подъехал к его дому, взял заранее приготовленный топор нанес им несколько ударов по кузову автомобиля потерпевшего и выбил стекло в боковой двери. Далее он облил машину бензином, с помощью зажигалки совершил поджог транспортного средства, после чего с места преступления скрылся.

В результате умышленных действий фигуранта автомобиль восстановлению не подлежит. Потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб на сумму 250 000 рублей.

Уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога) будет рассмотрено в суде.