Сахалинец починил чужой автомобиль, чтобы угнать его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении угона, рассказали ТИА "Острова" в региональной полиции.

Фигурант достоверно знал, что автомобиль, принадлежащий его знакомому, длительное время находится на парковке в районе улицы Железнодорожной. Сам мужчина при этом находится за пределами Сахалинской области.

В августе злоумышленник решил воспользоваться данным транспортным средством без разрешения законного владельца, чтобы добраться в Корсаковский район.

Транспортное средство было технически неисправно, и злоумышленник через знакомых нашел грузовик с краном-манипулятором. С его помощью он отбуксировал транспортное средство в автосервис.

Осуществив ремонт, злоумышленник отправился на нем в Корсаков. По пути следования обвиняемый был остановлен экипажем дорожно-патрульной службы. Полицейские быстро выяснили, что у водителя нет права управления данным транспортным средством, а автомобиль был угнан.