Сахалинец починил чужой автомобиль, чтобы угнать его
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении угона, рассказали ТИА "Острова" в региональной полиции.
Фигурант достоверно знал, что автомобиль, принадлежащий его знакомому, длительное время находится на парковке в районе улицы Железнодорожной. Сам мужчина при этом находится за пределами Сахалинской области.
В августе злоумышленник решил воспользоваться данным транспортным средством без разрешения законного владельца, чтобы добраться в Корсаковский район.
Транспортное средство было технически неисправно, и злоумышленник через знакомых нашел грузовик с краном-манипулятором. С его помощью он отбуксировал транспортное средство в автосервис.
Осуществив ремонт, злоумышленник отправился на нем в Корсаков. По пути следования обвиняемый был остановлен экипажем дорожно-патрульной службы. Полицейские быстро выяснили, что у водителя нет права управления данным транспортным средством, а автомобиль был угнан.
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