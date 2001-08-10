Тихоокеанское
информационное агентство
14 Ноября 2024
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14:30, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке во время массового ДТП автомобиль совершил кульбит

Во Владивостоке во время массового ДТП автомобиль совершил кульбит

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фото: Telegram-канал svodka25

Во Владивостоке произошло массовое ДТП на улице Вилкова, сообщает РИА VladNews.

По информации Telegram-канала svodka25, водитель автомобиля Toyota RAV4 при перестроении совершил столкновение с Mitsubishi Colt. От удара Mitsubishi Colt въехал в Mercedes, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Suzuki Jimny, который совершил опрокидывание.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

В настоящее время подробности произошедшего устанавливаются.

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