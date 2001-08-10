На Камчатке бродячие собаки напали на ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В столице Камчатского края беспризорные псы укусили 9-летнего мальчика. Как рассказала мама ребёнка, животные напали в районе дома № 13 по улице штурмана Елагина 13 ноября, сообщает ИА "Кам 24".

По словам женщины, стая из четырёх собак живёт в этом районе постоянно. Животных прикармливают сердобольные зоозащитники, даже поставили конуру.

"Собаки большие, агрессивные, не все чипированые. Не один раз соседи из нашего дома обращались в службы, результата ноль!", – пожаловалась женщина.

К счастью. Укус оказался не очень серьёзным, мальчику не понадобилась медпомощь.

Следственный отдел по Петропавловску-Камчатскому СУ СК России инициировал проверку. Как сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе ведомства, всю стаю отловили и поместили в приют.