На Камчатке бродячие собаки напали на ребенка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В столице Камчатского края беспризорные псы укусили 9-летнего мальчика. Как рассказала мама ребёнка, животные напали в районе дома № 13 по улице штурмана Елагина 13 ноября, сообщает ИА "Кам 24".
По словам женщины, стая из четырёх собак живёт в этом районе постоянно. Животных прикармливают сердобольные зоозащитники, даже поставили конуру.
"Собаки большие, агрессивные, не все чипированые. Не один раз соседи из нашего дома обращались в службы, результата ноль!", – пожаловалась женщина.
К счастью. Укус оказался не очень серьёзным, мальчику не понадобилась медпомощь.
Следственный отдел по Петропавловску-Камчатскому СУ СК России инициировал проверку. Как сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе ведомства, всю стаю отловили и поместили в приют.
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