Тихоокеанское
информационное агентство
14 Ноября 2024
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Очередных нелегальных мигрантов выдворили сахалинские судебные приставы
10:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 22 ДТП без пострадавших

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 22 ДТП без пострадавших

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 22 ДТП без пострадавших, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 143 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 9 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 15 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

За выезд на полосу встречного движения - 1 водитель;

3 водителя - не пропустивших пешеходов на «зебре»;

7 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

2 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

9 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

8 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства;

1 пешеход - нарушивший Правила дорожного движения;

7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 13 автомобилей.

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