За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 22 ДТП без пострадавших
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 22 ДТП без пострадавших, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 143 нарушения ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 9 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 15 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
За выезд на полосу встречного движения - 1 водитель;
3 водителя - не пропустивших пешеходов на «зебре»;
7 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
2 водителя - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;
9 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
8 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства;
1 пешеход - нарушивший Правила дорожного движения;
7 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 13 автомобилей.
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