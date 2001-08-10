Сахалинка повредила чужое имущество в порыве ревности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 37-летней жительницы села Воскресеновка, у которой было повреждено имущество, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проверки, участковый уполномоченный полиции установил подозреваемую в данном преступлении, ею оказалась 21-летняя жительница села Адо-Тымово.

Правоохранители выяснили, что фигурантка приревновала своего возлюбленного к потерпевшей. Она пришла к квартире последней и стала наносить удары ногой по металлической двери. В результате чего, полотно было повреждено. Сумма ущерба составила около 28 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба гражданину. У гражданки отобрано обязательство о явке.