Тихоокеанское
информационное агентство
13 Ноября 2024
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Сахалинец, накопив 107 неоплаченных штрафов, чуть не лишился имущества
15:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка повредила чужое имущество в порыве ревности

Сахалинка повредила чужое имущество в порыве ревности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 37-летней жительницы села Воскресеновка, у которой было повреждено имущество, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

 В ходе проверки, участковый уполномоченный полиции установил подозреваемую в данном преступлении, ею оказалась 21-летняя жительница села Адо-Тымово.

 Правоохранители выяснили, что фигурантка приревновала своего возлюбленного к потерпевшей. Она пришла к квартире последней и стала наносить удары ногой по металлической двери. В результате чего, полотно было повреждено. Сумма ущерба составила около 28 тысяч рублей.

 Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба гражданину. У гражданки отобрано обязательство о явке.

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