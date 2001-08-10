Мефедроновую нарколабораторию оборудовали в гараже двое жителей Благовещенска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Благовещенске полиция пресекла деятельность лаборатории по синтезированию мефедрона. Она была обнаружена в гараже одного из подозреваемых - молодого человека 2003 года рождения. Наркобизнесом занимались двое парней. Второй участник группы также 2003 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Подследственных задержали на автозаправочной станции в областном центре, сообщает ИА "Порт Амур".
- Полицейские установили, что злоумышленники с июня по сентябрь текущего года оборудовали подпольную лабораторию по производству наркотиков. Полученную «синтетику» сообщники сбывали бесконтактным способом через тайники-закладки, а клиентов находили при помощи созданного ими в Интернете онлайн-магазина, - рассказали в УМВД России по Амурской области.
При осмотре гаража полицейские обнаружили и изъяли весы, упаковочный материал, лабораторное оборудование, а также 350 граммов мефедрона. Такого количества хватило бы почти на 1800 разовых доз. Выручка от продажи на «черном рынке» могла составить около трех миллионов рублей.
Уголовное дело расследуют по статье 228.1 УК РФ. Молодые люди по решению суда заключены под стражу. Сейчас они находятся в Благовещенском СИЗО, информирует МВД Медиа.
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