Тихоокеанское
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12:15, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине разбился мотоциклист

На Сахалине разбился мотоциклист

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 ноября 2024 года в 17 часов 30 минут в районе 42 км автомобильной дороги Тымовск - Александровск-Сахалинский произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным, 28-летний водитель, управляя мотоциклом LEADER, двигаясь с востока на запад, не справился с управлением и совершил наезд на дорожное ограждение.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, от которых скончался в медицинском учреждении.

По данному факту проводится проверка.

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