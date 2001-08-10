На вулкане Эбеко зафиксирован пепловый выброс
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Утром 13 ноября в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в 7 км СЗ от г. Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 1.4 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
По информации ЕДДС МО Северо-Курильский ГО в г. Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для населения нет. Звонков и жалоб от населения не поступало.
Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. В районе вулкана зарегистрированных туристических групп нет.
Единый телефон вызова экстренных служб: 112.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:11 Сегодня Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
11:48 6 Ноября В Сахалинской области опрокинулся пассажирский автобус
15:14 Вчера Аквакультуру на озере Буссе будет развивать компания из Санкт-Петербурга
10:07 7 Ноября В Южно-Сахалинске для воспитанников реабилитационного центра провели мастер-класс
11:11 Сегодня Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
Выбор редакции
- 14:33 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдет Сахалинский молодежный экологический форум
- 11:25 Вчера Сахалинцев приглашают на выставку картин
- 16:28 11 Ноября На Сахалине состоится презентация книги о топонимике и составе Курильской гряды
- 14:23 11 Ноября На Сахалине расширили трассу лыжного марафона памяти Фархутдинова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?