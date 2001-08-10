Пожарные ликвидировали возгорание в Тымовском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 ноября в 22:19 диспетчеру Тымовского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании сарая на ул.Октябрьская,146. Пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту их прибытия открытым пламенем горел сарай на площади 32 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 22:28, а в 23:12 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 6 человек и 1 единица техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.