Тихоокеанское
информационное агентство
13 Ноября 2024
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Пожарные ликвидировали возгорание в Тымовском
08:45, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали возгорание в Тымовском

Пожарные ликвидировали возгорание в Тымовском

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 ноября в 22:19 диспетчеру Тымовского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании сарая на ул.Октябрьская,146. Пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту их прибытия открытым пламенем горел сарай на площади 32 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 22:28, а в 23:12 полностью ликвидировано. В тушении участвовали 6 человек и 1 единица техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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