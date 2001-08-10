На Сахалине инспекторы ДПС обнаружили мефедрон у пассажира иномарки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине в районе дома 91Б ул. Советская г. Холмска инспекторы ДПС ОСР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области остановили иномарку, под управлением 41-летнего водителя, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

При проверке документов и разговоре с полицейскими мужчина заметно нервничал, его поведение не соответствовало обстановке. У автоинспекторов возникло подозрение, что гражданин может иметь при себе запрещенные к обороту предметы. В связи с этим было принято решение о проведении личного досмотра, в ходе которого в сумке был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Согласно справки об исследовании, изъятое вещество является наркотическим веществом – мефедрон, массой 1, 20 гр.

По данному факту в отношении гражданина Отделом дознания ОМВД России по Холмскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью ч. 1 статьи 228 УК РФ.