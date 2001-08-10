По иску природоохранного прокурора снежные полигоны Южно-Сахалинска очищены от отходов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинским городским судом по результатам рассмотрения искового заявления природоохранного прокурора на Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Южно-Сахалинска возложена обязанность принять меры по очистке земельных участков, на которых расположены «снежные полигоны» г. Южно-Сахалинска, от отходов производства и потребления, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Основанием для обращения прокурора в суд послужили материалы проверки, в ходе которой выявлены факты размещения отходов производства и потребления на шести земельных участках общей площадью свыше 100 000 м2, расположенных по ул. Железнодорожной и пр-т. Мира в г. Южно-Сахалинске.

При этом какие-либо меры по очистке данной территории Департаментом длительное время не принимались.

Во исполнение решения суда места размещения отходов ликвидированы Департаментом в полном объеме.