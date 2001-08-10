За прошедшие сутки сотрудниками автоинспекции в Сахалинской области пресечено 93 нарушения правил движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 28 ДТП, в одном из которых один человек получил травмы, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 93 нарушения ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 2 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения.

- задержаны 9 водителей, которые не имеют права управления ТС либо лишенные такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

3 водителя - управляющих автомобилем с «тонировкой» на стеклах;

1 водитель - управляющий транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке;

6 водителей – не предоставивших преимущество в движении пешеходам;

3 водителя - перевозивших детей без специального удерживающего устройства.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 4 автомобиля.