На Сахалине 20-летний пьяный водитель пытался уйти от погони на скорости 235 километров в час

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

При несении службы сотрудники отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сахалинской области подали сигнал об остановке водителю автомобиля «Toyota Cresta», двигающемуся в Южно-Сахалинске по проспекту Мира в южном направлении. Водитель проигнорировал требование полицейских и увеличивая скорость попытался скрыться, рассказали ТИА "Острова" в региональной автоинспекциии.

Патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом начал преследование нарушителя.

На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке водитель иномарки не реагировал, а лишь увеличил скорость до 235 км/час и пытался скрыться, грубо нарушая Правила дорожного движения и создавая реальную угрозу для других участников дорожного движения.

В ходе продолжительной погони автомобиль нарушителя вышел из строя, появился едкий синий дым.

Водитель совершил остановку на 20 км. автодороги «Южно-Сахалинск - Корсаков». Правонарушителем оказался 20-летний гражданин, находящийся в состоянии опьянения. В отношении него были составлены административные материалы по части 2 ст. 12.25 (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), ст. 12.18 (непредоставление преимущества в движении пешеходам), части 3¹ ст. 12.5 (управление транспортным средством, на котором установлены стекла светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента), ч.1 ст. 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимися в состоянии опьянения). Автомобиль был задержан.