13:44, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Приморье в жутком ДТП пострадал пятимесячный ребенок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Daihatsu Boon столкнулся с Toyota Mark-2 на 683 км автодороги А370. Пострадал пятимесячный ребенок - пассажир Toyota Mark-2, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Днем 9 ноября на 683 км дороги А370 водитель Daihatsu Boon, 1995 г.р., врезался в Toyota Mark-2, который ехал в сторону Уссурийска.
В результате аварии госпитализирован пятимесячный ребенок - пассажир Toyota Mark-2.
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