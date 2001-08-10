Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2024
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13:44, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье в жутком ДТП пострадал пятимесячный ребенок

В Приморье в жутком ДТП пострадал пятимесячный ребенок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Daihatsu Boon столкнулся с Toyota Mark-2 на 683 км автодороги А370. Пострадал пятимесячный ребенок - пассажир Toyota Mark-2, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Днем 9 ноября на 683 км дороги А370 водитель Daihatsu Boon, 1995 г.р., врезался в Toyota Mark-2, который ехал в сторону Уссурийска.

В результате аварии госпитализирован пятимесячный ребенок - пассажир Toyota Mark-2.

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