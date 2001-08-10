У сахалинки отобрали автомобиль за вождение в состоянии наркотического опьянения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Смирныховским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что подсудимая 18 января 2024 года, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь управляла транспортным средством в состоянии опьянения. По результатам проведенного медицинского освидетельствования у виновной установлено наркотическое опьянение.

В судебном заседании подсудимая вину не признала и активно отрицала наличие у нее права собственности на управляемый ею автомобиль, предоставив фиктивный договор купли-продажи транспортного средства.

Государственным обвинителем в ходе судебного разбирательства предоставлены неопровержимые доказательства вины подсудимой и наличия у неё права собственности на автомобиль на дату совершения преступления.

Суд, согласившись с позиций государственного обвинителя о доказанности вины подсудимой, назначил ей наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.

Автомобиль марки «Nissan Murano» конфискован судом в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.