У сахалинки отобрали автомобиль за вождение в состоянии наркотического опьянения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Смирныховским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем лицом, находящемся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
Судом установлено, что подсудимая 18 января 2024 года, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вновь управляла транспортным средством в состоянии опьянения. По результатам проведенного медицинского освидетельствования у виновной установлено наркотическое опьянение.
В судебном заседании подсудимая вину не признала и активно отрицала наличие у нее права собственности на управляемый ею автомобиль, предоставив фиктивный договор купли-продажи транспортного средства.
Государственным обвинителем в ходе судебного разбирательства предоставлены неопровержимые доказательства вины подсудимой и наличия у неё права собственности на автомобиль на дату совершения преступления.
Суд, согласившись с позиций государственного обвинителя о доказанности вины подсудимой, назначил ей наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.
Автомобиль марки «Nissan Murano» конфискован судом в доход государства.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:47 5 Ноября В Сахалинской области проверили качество воды в морях, реках, водопроводе
11:48 6 Ноября В Сахалинской области опрокинулся пассажирский автобус
10:07 7 Ноября В Южно-Сахалинске для воспитанников реабилитационного центра провели мастер-класс
16:11 5 Ноября В Южно-Сахалинске обсудят подростковые проблемы и способы их решения
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
- 01:18 2 Ноября Диодный лазер: принцип работы и применение в косметологии
Выбор редакции
- 16:28 Вчера На Сахалине состоится презентация книги о топонимике и составе Курильской гряды
- 14:23 Вчера На Сахалине расширили трассу лыжного марафона памяти Фархутдинова
- 14:51 8 Ноября Более 600 юных сахалинцев будут заниматься в Центре водных видов спорта "Волна"
- 10:07 7 Ноября В Южно-Сахалинске для воспитанников реабилитационного центра провели мастер-класс
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?