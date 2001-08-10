Тихоокеанское
информационное агентство
11 Ноября 2024
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За выходные на Сахалине произошло 56 аварий, семь человек получили травмы
10:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсаковском районе с трассы слетел автомобиль, управлял которым водитель без прав

В Корсаковском районе с трассы слетел автомобиль, управлял которым водитель без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 ноября 2024 года в 22 часа 00 минут на 8 км. автодороги Корсаков -Новиково произошло дорожно-транспортное происшествие, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По предварительным данным 47-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, управляя автомобилем «Toyota Crown», двигаясь в южном направлении, не справился с управлением, в результате чего совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 49-летний пассажир получили травмы.

Проводится проверка.

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