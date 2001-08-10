За выходные на Сахалине произошло 56 аварий, семь человек получили травмы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни на Сахалине зарегистрировано 56 ДТП, в трех из которых семь человек получили травмы.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 329 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 23 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 48 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

За выезд на полосу встречного движения - 6 водителей;

2 водителя - не пропустивших пешеходов на «зебре»;

35 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

9 водителей - управляющих ТС с наличием технических неисправностей (глушители);

7 водителей - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

14 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

14 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства;

4 пешехода - нарушивших правила дорожного движения;

17 водителей управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

15 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 28 автомобилей.