Тихоокеанское
информационное агентство
11 Ноября 2024
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За выходные на Сахалине произошло 56 аварий, семь человек получили травмы
10:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За выходные на Сахалине произошло 56 аварий, семь человек получили травмы

За выходные на Сахалине произошло 56 аварий, семь человек получили травмы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни на Сахалине зарегистрировано 56 ДТП, в трех из которых семь человек получили травмы.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 329 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 23 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 48 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

За выезд на полосу встречного движения -  6 водителей;

2 водителя - не пропустивших пешеходов на «зебре»;

35 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

9 водителей - управляющих ТС с наличием технических неисправностей (глушители);

7 водителей - управляющих ТС, не зарегистрированными в установленном порядке;

14 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

14 водителей - перевозивших детей без специального удерживающего устройства;

4 пешехода - нарушивших правила дорожного движения;

17 водителей управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

15 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 28 автомобилей.

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