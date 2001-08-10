Тихоокеанское
информационное агентство
11 Ноября 2024
Сейчас 12:18
97,83|105,45|66,91
За выходные на Сахалине произошло 56 аварий, семь человек получили травмы
10:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Участок федеральной трассы в Охинском районе закрыт для движения транспорта

Участок федеральной трассы в Охинском районе закрыт для движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На участке автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Оха с 741 по 854 км наблюдаются неблагоприятные погодные условия: метель, мокрый снег, видимость до 50 метров, при порывах ветра – нулевая, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

По результатам обследования с 10:00 ограничено движение для всех видов автотранспорта, за исключением высокопроходимой техники, техники аварийных служб. Движение рейсовых автобусов № 530 Оха – Ноглики прекращено с 09:00.

Информация о снятии ограничений будет опубликована дополнительно.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?