На Сахалине коммунальщики собирали оплату услуг с женщины, покинувшей остров в 1991 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайской городской прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина о нарушении требований жилищно-коммунального законодательства, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Установлено, что в период времени с 1988 по 1991 год заявитель проживала на территории Сахалинской области. В последующем выехала за пределы Сахалинской области и зарегистрировалась на территории Республики Северная Осетия-Алания. Собственником или нанимателем жилых помещений, расположенных в городе Поронайск, не являлась.

Однако, ресурсоснабжающей организацией с женщины необоснованно удерживались денежные средства за оплату жилищно-коммунальных услуг с 2019 года на общую сумму 27 тысяч рублей.

Выявленные нарушения закона послужили основанием для внесения представления в ресурсоснабжающую организацию.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования права гражданина восстановлены.

Ресурсоснабжающей организацией возвращены незаконно взысканные денежные средства в размере 27 тысяч рублей, незаконные действия по ежемесячному начислению и взиманию с гражданина платы за услуги ЖКХ прекращены.