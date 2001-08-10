Тихоокеанское
информационное агентство
6 Ноября 2024
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16:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец почти год получал пенсию умершей матери

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Корсаковскому городскому округу совместно с Социальным фондом России был вскрыт факт кражи с банковского счета. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили подозреваемого в данном преступлении, им оказался 60-летний местный житель, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснили правоохранители, мужчина долгое время ухаживал за больной матерью. Когда женщина умерла, подозреваемый продолжал пользоваться ее банковской карточкой, на которую приходила пенсия. Таким образом, в период 01.06.2023 по 30.03.2024 фигурант незаконным путем снял денежные средства в сумме около 352 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ-кража, совершенная с банковского счета. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Материал подготовлен на основе предварительных данных.

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