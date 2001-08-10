Тихоокеанское
информационное агентство
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14:14, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке произошло массовое ДТП

На Камчатке произошло массовое ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ДТП с пятью автомобилями произошло в столице Камчатки. Автомобили столкнулись на улице Морская, пишет ИА "Кам 24".

Как сообщили очевидцы в редакцию информационного агентства, "день жестянщика" устроили рядом с Домом офицеров флота. Сначала в столб въехал белый пикап, затем к нему «присоединились» остальные участники.

Возможно, водители не справились с управлением в условиях гололёда на подъёме.

Официальной информации о ДТП пока не поступало. Также пока неизвестно о пострадавших в аварии.

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