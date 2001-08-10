Сахалинец увидел в лесу коноплю и не смог пройти мимо

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками УКОН по Сахалинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 34-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении наркотиков, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Полицейскими была получена оперативная информация о том, что данный гражданин держит у себя дома запрещенные к обороту вещества.

При обследовании жилища фигуранта оперативниками были обнаружены и изъяты пакеты, наполненные марихуаной. Как показала экспертиза, масса дурмана составила 232,4 граммов, что является крупным размером.

Установлено, что ранее фигурант нашел в лесном массиве несколько кустов конопли. Достоверно зная, что оборот наркосодержащих средств канабисной группы запрещен, он сорвал данные растения и изготовил их них марихуану для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в крупном размере.

Ведется следствие. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.