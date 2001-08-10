В Смирных осужден рецидивист из Углегорска, который просто так пырнул ножом знакомого
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Смирныховским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении 58-летнего жителя Углегорского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, рассказали ТИА "Острова" в региональном прокуратуре.
Органом предварительного расследования установлено, что в мае 2024 года подсудимый и потерпевший находились на кухне одной из квартир пгт. Смирных. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в отсутствие каких-либо угроз со стороны потерпевшего, нанес ему удар кухонным ножом в область живота, причинив тяжкий вред здоровью.
В судебном заседании вину в совершённом преступлении подсудимый признал в полном объёме.
Суд, с учётом позиции государственного обвинителя, наличия в действиях подсудимого опасного рецидива преступлений, совершения преступления в период условно-досрочного освобождения за аналогичное преступление, а также с учётом прежних судимостей, приговорил виновного к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Приговор вступил в законную силу.
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