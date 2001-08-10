Тихоокеанское
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12:08, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Яблочном сгорел частный дом

В Яблочном сгорел частный дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Двухэтажный частный дом загорелся в Яблочном 4 ноября. О подробностях сообщает astv.ru, ссылаясь на агентство по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.

Сообщение в диспетчерскую о возгорании на улице Колхозной, д. 38, поступило в 10:00. Пожарные прибыли на место в 10:04. К этому моменту открытым пламенем горел двухэтажный жилой дом.

Площадь возгорания составила 96 квадратных метров.

Пожар локализовали в 10:36, а в 12:40 полностью ликвидировали.

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