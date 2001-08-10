Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2024
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На Сахалине будут судить водителя, сбившего пешехода на "зебре"
16:49, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине будут судить водителя, сбившего пешехода на "зебре"

На Сахалине будут судить водителя, сбившего пешехода на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

Органом предварительного следствия установлено, что в июле 2024 года в дневное время обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Vitz, совершил наезд на потерпевшую, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия потерпевшей причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый на стадии предварительного следствия вину в совершенном преступлении признал в полном объёме.

Завершение предварительного следствия обеспечено при координирующей роли Невельской городской прокуратуры.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Невельский городской суд.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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